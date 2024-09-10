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  4. Alman devleri sarsılıyor... Volkswagen sonrası BMW'den de şaşırtan haber geldi

Alman devleri sarsılıyor... Volkswagen sonrası BMW'den de şaşırtan haber geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.09.2024 16:46
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Almanya'nın dev otomobil markası Volkswagen'den sonra BMW'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. BMW, 2024 yılında kar marjını düşürdüğünü ifade etti ve teknik sorunlarla karşılaştıklarını aktardı.

Alman devleri sarsılıyor... Volkswagen sonrası BMW'den de şaşırtan haber geldi

Alman otomobil markası Volkswagen'in maliyet azaltma ve tasarruf önlemleri kapsamında Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı alması sonrası otomobil dünyası bu haberle sarsılmıştı.

Bu haber daha soğumadan BMW'den de yeni bir duyuru geldi. BMW, tedarikçisi Continental AG'nin arızalı fren sisteminin 1,5 milyon aracı geri çağırmaya neden olduğunu açıkladı.

BMW Salı günü yaptığı açıklamada, bu arızaların firmanın kar marjını olumsuz etkilediğini belirtti. Şirket, otomobil üretimindeki işletme marjının yüzde 6’ya kadar düşebileceğini öngörürken, önceki tahmin yüzde 8 ila yüzde 10 arasındaydı.

BMW

HİSSELER GEÇEN SENEYE GÖRE EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bu açıklamanın ardından BMW hisseleri yüzde 7,7 ile Mart 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü yaşarken, Continental’in hisseleri de yaklaşık yüzde 7,5 oranında geriledi.

Geri çağırma ve teslimat duraklamaları, geçen yıl BMW'nin kendi markası ve Mini modelleriyle 2,25 milyon araç satması göz önüne alındığında, büyük bir sorun olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BMW Almanya
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