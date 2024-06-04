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Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 12:44
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Almanya'da işsiz sayısı, mayıs ayında ekonomik durgunluğun işgücü piyasasındaki bahar toparlanmasını yavaşlatmasıyla nisan ayına kıyasla 25 bin ile beklenenden fazla arttı. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti 10 bin kişi artması yönündeydi.

Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mayıs verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta nisana göre 25 bin artarak 2 milyon 723 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti mayısta 10 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da mayısta değişmeyerek yüzde 5,9'da kaldı. Mayısta şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 65 bin azalarak 702 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bahar toparlanması bu yıl gerçekten başlamadı. Toparlanma halen uzun bir zaman alacak." ifadesini kullandı.

Almanya’da vasıflı işçi açığının belirgin olduğu mesleklerin sayısının hafif düşüşle 200'den 183'e gerilediğini belirten Nahles, "Demografik gelişmeler nedeniyle, çok sayıda kalifiye ve deneyimli vasıflı çalışan önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasından ayrılmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA RESESYONA GİRMEKTEN KIL PAYI KURTULMUŞTU

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya işsiz sayı
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