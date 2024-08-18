Analistler yorumladı: Altındaki yükseliş ne kadar sürecek? Ons altın için 2.700 Dolar tahmini...

ABD'nin ekonomi dünyasında hızlı hareketlilik devam ediyor. Önceki hafta açıklanan işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş ve perakende satışın 2023 yılından beri en fazla artışı görmesi, temmuz ayı enflasyondaki düşüşü sonucu ABD için yapılan tahminlerin revize edilmesine neden olmuştu.

ABD'li dev banka Goldman Sachs ABD'nin resesyon riskini 2025 yılı için yüzde 20 seviyesine düşürmüş; eylül ayında Fed'in yapacağı toplantı sonucunda politika faizini 25 baz puan düşüreceğini net bir şekilde belirtti.

Alman banka Commerzbank ise altının ons fiyatı için tahmini revize ederek 2025 yılının ortasına kadar 2 bin 600 dolara kadar yükselecek demişti.

6 FAİZ İNDİRİMİ GÖRDÜ

Fortune'da yer alan habere göre, Comerzbank cuma günü yayımladığı notta altınla Fed'den yıl sonuna kadar üç ve 2025'in ilk yarısında da üç olmak üzere toplam altı faiz indirimi öngördü.

Bu önceki tahminden iki daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor. Kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch, 2025 ortasına kadar altın fiyatının 2 bin 600 dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti.

ONS BİR REKOR DAHA KIRABİLİR

TD Securities'in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Fed'in gevşeme perspektiflerini öne sürerek, altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 2 bin 700 dolara çıkabileceğini belirtti.

American Precious Metals Exchange'in İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Patrick Yip, geçen ay CBS Money Watch'a yaptığı açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, faiz indirimleri veya küresel merkez bankalarından daha fazla altın alımı olması durumunda, altının gelecek yıl ons başına 3 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek istedikleri için altına olan talebin en önemli kaynağı oldu. JPMorgan’ın tahminlerine göre, merkez bankaları geçen yıl 1000 metrik tondan fazla altın satın aldı.