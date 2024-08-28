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  4. Apple bu sene 4. kez çalışanlarını işten çıkardı: Bu sefer 100 kişi çıkartıldı

Apple bu sene 4. kez çalışanlarını işten çıkardı: Bu sefer 100 kişi çıkartıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 15:57
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Apple, bu yıl dördün işten çıkarma yaptı. Apple en çok Apple Books çalışanlarını işten çıkardı. Apple daha önceki işten çıkarma durumunda eski çalışanlarına bazı seçenekler de sunmuştu.

Apple bu sene 4. kez çalışanlarını işten çıkardı: Bu sefer 100 kişi çıkartıldı

Apple, dijital hizmetler ekibinden 100 çalışanı işten çıkardığını açıkladı. Apple Books (Dijital kitap uygulaması) çalışanları işten çıkarma faaliyetlerinden en çok etkilenen grup oldu.

Bloomberg'in raporuna göre Apple Books'un güncellemelerle birlikte yeni özellikler alması beklenirken, şirket için bir öncelik olmadığı belirtildi.

BAŞKA BİR İŞ KOLUNA DA SAHİPTİLER...

Apple ayrıca Apple News ve diğer hizmetler bölümlerinden bazı çalışanları da işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanların, çıkarılmalarından önceki 60 gün içinde Apple'da başka bir iş kolu seçeneğine sahip olduğu ifade edildi.

Apple bu nisan ayında Apple Car ve mikro LED projelerini kapattıktan sonra 600'den fazla çalışanı da işten çıkarmıştı. Yılın başında ise şirketin Siri ekibi içindeki yeniden yapılanma, işten çıkarmalara yol açmıştı, Apple ise işten çıkarılanlara Teksas'a taşınma ve diğer projeler üzerinde çalışma seçeneği vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple işten çıkarma
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