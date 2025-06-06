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Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi.

Buna göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı. GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi ve Eurostat'ın daha önce yayımladığı öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyrek bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,2 arttığı yönündeydi.

ECB

Büyüme verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü verilerin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da 0,1, İtalya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

AB'de ise istihdam ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişmedi, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Avrupa Birliği
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