Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,7 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 4,4 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile Letonya'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de oldu. En fazla düşüş ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Slovenya'da ve yüzde 1,3 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

Ocakta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 24,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,3 ile Litvanya'da ve yüzde 8,7 ile Estonya'da artarken, Slovakya'da yüzde 3,1 Slovenya'da yüzde 1,5 geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

