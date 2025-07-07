FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın dolmasına 2 gün kalması ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ticaret ortaklarıyla halen bir ticaret anlaşmasına varılmamasının etkisiyle Avrupa borsaları karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 540,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.799 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.693 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 23.879 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 13.984 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Başkan Trump'ın tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla beraber yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemeye başladı. Trump'ın bugün ülkelere gümrük vergisi mektupları göndermeye başlaması bekleniyor.

Avrupa tarafında, Çin ve AB arasında tırmanan diplomatik ve ticari gerilimin işaretleri olarak Pekin'in bu ayın sonunda AB liderleriyle yapılması planlanan iki günlük zirvenin bir bölümünü iptal etme niyetinde olduğuna dair haber akışı bölgede risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,2, yıllık olarak yüzde 1,0 artış kaydetti. İngiltere'de Halifax konut fiyat endeksi de yıllık yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat!O oyuncağın taşıdığı risklere dikkat!
Madrid'ten Türkiye'ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor!Madrid'ten Türkiye'ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor!

Anahtar Kelimeler:
Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Emekli promosyonları değişiyor! 19 banka var...

Emekli promosyonları değişiyor! 19 banka var...

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Erken emekli olmak için o detaya dikkat! Uzman isim formülü açıkladı

Erken emekli olmak için o detaya dikkat! Uzman isim formülü açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.