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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

21.03.2025 13:06
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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 548,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 22.760 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.664 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.922 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 13.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 8.665 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

Ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını belirten Lagarde, bu durumun üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde de sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesinde ocak ayı cari fazla 34,4 milyar avro oldu.

Bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi takip edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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avrupa borsası
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