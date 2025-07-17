Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 546,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 24.277 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.962 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 40.016 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 13.961 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.807 puan seviyesinde bulunuyor.

Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alacağına yönelik haber akışları ilk etapta küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden olurken, Trump'ın bu iddiaları reddetmesi endişeleri bir nebze de olsa giderdi.

Analistler, böyle bir hamlenin piyasaların istediği düşük faiz oranlarına ulaşılmasına yardımcı olabileceğine ancak Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için gereken hamleleri yapamayacağı riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

Avrupa tarafında Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda da yüzde 0,3 artmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bölgedeki haber akışına göre, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ekonomiye yönelik temmuz ayı raporunu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kaybettiği belirtilerek bunun nedeninin diğer faktörlerin yanı sıra ilk çeyrekte beklenen yüksek ABD gümrük tarifeleri nedeniyle ihracat ve sanayi üretimindeki beklentisel etkilerin olduğu ifade edildi.

Öte yandan Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 7,7 milyar avroya yükseldi. Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,57 milyar avro olan net karı da 2025'in ikinci çeyreğinde 2,29 milyar avroya ulaştı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,7 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi verinin yüzde 4,6 geleceği yönündeydi.

Analistler, bu artışın ülkedeki istihdam piyasasında soğuma sinyali olarak değerlendirilebileceğini ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimi için zemin hazırlayan bir gelişme olarak yorumlandığını belirtti.

Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere ABD'de perakende satışlar, işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır