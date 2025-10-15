FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Bank of America ve Morgan Stanley üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte arttı. Bank of America'nın üçüncü çeyrek karı 8,5 milyar dolar, Morgan Stanley'nin ise 4,6 milyar dolar oldu.

Bank of America ve Morgan Stanley üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 81 sent olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,06 dolara çıktı.

Bank of America ve Morgan Stanley üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı 1

Bank of America'nın geliri ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

NET KARI YÜZDE 45 ARTTI

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre de bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 15,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Kurumun net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Bank of America ve Morgan Stanley üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı 2

Morgan Stanley'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,88 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,80 dolara çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,84
41,84
% 0.05
16:55
Euro
48,69
48,70
% 0.24
16:56
İngiliz Sterlini
55,90
55,91
% 0.29
16:56
Avustralya Doları
27,23
27,24
% 0.42
16:56
İsviçre Frangı
52,32
52,35
% 0.26
16:56
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 2.54
16:55
Çin Yuanı
5,87
5,87
% 0.18
16:56
İsveç Kronu
4,42
4,42
% 0.76
16:56
Anahtar Kelimeler:
Bank of America Morgan Stanley dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.