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Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

15.07.2024 10:13
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Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalarak yüzde 4,7 büyüdü. Gayrimenkul yatırımları yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 61,68 trilyon yuana (yaklaşık 8,5 trilyon dolar) ulaştı.

Çin ekonomisi, Nisan-Haziran 2024 döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,7 büyüdü.

Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 5 yönündeki tahmininin altında gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin de altında kaldı.

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express
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Çin
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