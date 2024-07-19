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Dünya genelinde sistemler çöktü, piyasalar böyle hareketlendi! Satış baskısı arttı, hisselerde düşüş var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 13:15
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Dünya genelinde internet sistemlerinde yaşanan yazılım arızası küresel piyasaları da etkiledi. Küresel iletişim kesintisinin ardından küresel piyasalarda satış baskısı arttı. Yazılım sistemi arızalanan Microsoft'un hisselerinde de yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü.

Dünya genelinde sistemler çöktü, piyasalar böyle hareketlendi! Satış baskısı arttı, hisselerde düşüş var!

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan sorun dünyadaki pek çok büyük sektörü etkiledi. Dünyada birçok havalimanında uçuşlar durdu, hastane randevu sistemleri çöktü. Şirketler ve Microsoft'tan peş peşe açıklamalar geldi. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

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KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda (LSEG), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonrası küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

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SATIŞ BASKISI ARTTI

Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.163, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.208, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 34.338, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda bulunuyor.

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Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.982 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan kapattı.

Öte yandan, New York Borsası'nda vadeli piyasalarda CrowdStrike'ın hisselerinde yüzde 18'i, Microsoft'un hisselerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü.

Bu arada, Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft küresel piyasalar yazılım hisse sistem
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