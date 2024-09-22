Ekonomik buhran dev şirketleri sarsıyor... Alman devinden kötü haber! İflas bayrağını o da çekti!

Dünya genelinde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler, büyük şirketleri de zorlamaya başladı. Eleman eksikliği, parça fiyatlarının uçması gibi sebepler nedeniyle fabrikalarda büyük sıkıntılar baş gösterdi.

9 AĞUSTOS'TA BAŞVURDULAR

Bu konudaki gelişmeler dikkatle takip edilirken Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini açıkladı. merkur.de’nin edindiği bilgiye göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarında bulunan otomotiv tedarikçisi, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunu yaptı.

İFLAS HABERLERİ DURMUYOR

Geçtiğimiz hafta da 1946 yılında kurulan ve bir dönem herkesin mutfağında bulunan dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands ve ekonomik buhran içinde olan havayolu şirketi Canada Jetlines iflas ettiklerini duyurmuşlardı.