Ekonomistler Fed'den daha büyük bir faiz indirimi bekliyor

ABD'de temmuz ayı enflasyon beklenenden daha düşük bir seviyede yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı. Haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşına başvurularda ise bir düşüş görülmüştü. Fed'in istediği enflasyona yaklaşması sonucu ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Reuters'ın anketine göre yatırımcılar ayrıca, Japon Yeni'ndeki ani ve keskin yükselişin bir sonucu olarak büyük kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle ilgili olarak, şiddetli ancak kısa süreli bir piyasa satışının da agresif faiz indirimi çağrılarının itici gücü olduğunu söyledi.

Ankete katılan 101 kişiden 55'ine göre, ABD Merkez Bankası eylül, kasım ve aralık aylarında federal fon oranını 25 baz puan indirerek 2024 sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına çekeceğini ifade etti.

Daha önce eylül ayında yarım puanlık bir indirim yapılacağını öngören piyasalar, şu anda önümüzdeki ay çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yüzde 70 civarında fiyatlıyor.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası, 34'ü, bu yıl iki faiz indirimi öngörürken, bir katılımcı sadece bir faiz indirimi tahmininde bulundu. On bir ekonomist Fed'in faizleri 100 baz puan veya daha fazla indirmesini bekliyordu.

PANİK İÇİN NEDEN YOK!

Barclays'in kıdemli ABD ekonomisti Jonathan Millar, “Elimizdeki indirimlerin temeli çoğunlukla enflasyonun düşüyor olması. Faaliyetlerin yavaşlaması o kadar da önemli değil ... Eğilime yakın büyüyen oldukça dirençli bir ekonomi görüyoruz ve bununla birlikte enflasyonun sadece kademeli olarak düştüğünü düşünüyoruz. İşgücü piyasası gayet iyi durumda. Yavaş yavaş soğuyor, ancak gerçekten önemli bir zayıflama olmasını beklemiyoruz. İşsizlik oranı belki bulunduğu noktadan yüzde 10 kadar daha artacak. Onların (Fed'in) paniğe kapılması için gerçekten bir neden yok” dedi.