FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Enerji devleri borsalarda yatırımcısına genel anlamda kazandırdı

Enerji devleri borsalarda yatırımcısına genel anlamda kazandırdı

16.07.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk yarısında Çinli PetroChina'nın hisseleri yüzde 53,1, Hindistanlı Reliance Industries'in hisseleri yüzde 21,1 ve ABD'li NextEra Energy'nin hisseleri yüzde 16,6 arttı. Özellikle iyi gelen bilançolar, yapılan anlaşmalar ve yatırımlar, birleşmeler ve kazanılan ihalelerle birlikte enerji şirketleri borsalarda da iyi bir performans sergiledi.

Enerji devleri borsalarda yatırımcısına genel anlamda kazandırdı

Dünyanın önde gelen enerji şirketleri, yılın ilk yarısında genel anlamda yatırımcısına kazandırdı.

Bu yılın ocak-haziran dönemi enerji devlerinin hisse senedi piyasalarında yatırımcısını çoğunlukla sevindirdiği bir dönem oldu.

Özellikle, iyi gelen bilançolar, yapılan anlaşmalar ve yatırımlar, birleşmeler ve kazanılan ihalelerle şirketler borsalarda da iyi bir performans sergiledi.

Bu dönemde, Çinli PetroChina'nın hisseleri yüzde 53,1, Hindistanlı Reliance Industries'in hisseleri yüzde 21,1 ve ABD'li NextEra Energy'nin hisseleri yüzde 16,6 arttı.

PetroChina'nın net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artarak 6,30 milyar dolara çıktı. Şirketin net karındaki artış petrol ve gaz satışlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Son 10 yılda başta hidrokarbon ve telekomünikasyon sektörleri olmak üzere 125 milyar doların üzerinde yatırım yapan Reliance Industries, yatırım tarafındaki başarısını borsalarda da sürdürüyor.

NextEra Energy'nin bir yan kuruluşu olan NextEra Energy Resources da ABD'li şirket Entergy ile ABD'de 4,5 GW'lık yeni güneş enerjisi ve enerji depolama projeleri için beş yıllık bir ortak geliştirme anlaşması kapsamında ortaklık kurdu.

BOTAŞ İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYLA EXXONMOBİL DE YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Yılın ilk yarısında yatırımcısına, ABD'li Exxon Mobil yüzde 15,1, Londra merkezli Shell yüzde 10, diğer ABD'li şirket Chevron yüzde 4,9, İspanyol elektrik dağıtım şirketi Iberdrola yüzde 2,1, Fransız TotalEnergies yüzde 1,2 kazandırdı.

BOTAŞ ve ExxonMobil, mayıs ayında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı.

Londra merkezli Shell de geçen ay Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek bünyesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti şirketi Pavilion Energy'nin yüzde 100 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Shell'in düzeltilmiş geliri de ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Chevron ise Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile geçen ay ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Öte yandan petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess de Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

TotalEnergies ise Almanya'daki 3,02 milyar avroluk deniz üstü rüzgar santrali (RES) ihalelerini kazanan şirketler arasında yer aldı.

SAUDİ ARAMCO YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Ocak-haziran döneminde ABD'li ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 1,5, İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 6,5, Norveçli Equinor'un hisseleri yüzde 9,7, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri yüzde 16,1 değer kaybetti.

Yatırımcılarına kaybettiren şirketlerin aynı zamanda net karlarındaki düşüş de dikkati çekti.

ConocoPhillips'in net karı 2024'ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düşüşle 2,92 milyar dolardan 2,55 milyar dolara geriledi. Şirket, kardaki düşüşü, düşük fiyatlar, artan maliyetler ve amortisman giderlerindeki artışa bağladı.

Saudi Aramco'nın geçen yılın ilk çeyreğinde 31,9 milyar dolar olan net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 azalarak 27,3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemlerde, Eni'nin net karı yüzde 48 azalışla 2,5 milyar dolardan 1,3 milyar dolara, Equinor'un net karı yüzde 46,9 düşüşle 4,9 milyar dolardan 2,6 milyar dolara indi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hizmet üretim endeksinde yılın en düşük artışı görüldü! Yüzde 0.8Hizmet üretim endeksinde yılın en düşük artışı görüldü! Yüzde 0.8
Anahtar Kelimeler:
borsa enerji
En Çok Okunan Haberler
15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

Trump suikasti iddiası gündem olmuştu! 2024 kehanetleri çok konuşuldu

Trump suikasti iddiası gündem olmuştu! 2024 kehanetleri çok konuşuldu

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.