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Enerji krizinde verilen destekler iklim hedeflerini vurdu

Enerji krizlerinde uygulanan desteklerin fosil yakıt tüketimini artırarak iklim hedeflerini zorlaştırdığı belirtildi. AB enerjisinin yüzde 57'sini ithal ediyor.

Enerji krizinde verilen destekler iklim hedeflerini vurdu

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol Europe) işbirliğiyle "Örtülü Bir Sigorta Olarak Enerji Krizi Destekleri: Fosil Yakıt İthalat Bağımlılığı ve Politika Tasarımı" başlıklı analiz yayımladı.

Analizde, elektrik vergilerinin düşürülmesinin iklim dostu alternatif bir adım olabileceği belirtildi. Bu yöntemle elektriğin petrol ve gaza kıyasla ucuzlayacağı, fosil yakıt maliyetlerinin dolaylı olarak hanehalkına rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

Ifo'nun çalışması, Avrupa'nın fosil yakıt ithalatına ne denli bağımlı olduğunu da gözler önüne serdi. AB, enerji ihtiyacının ortalama yüzde 57'sini ithalat yoluyla karşılıyor.

Hükümet sübvansiyonlarının uzun vadeli etkilerini ülkeler bazında karşılaştıran ve karbondioksit tonu başına avro cinsinden hesaplayan çalışmada, şu tespitlere yer verildi:

"Yardım programları, petrol fiyatları yeniden yükseldiğinde herkesin devlete güvenmeye devam etmesine yol açan bir alışkanlık oluşturuyor. Neticede bu destekler, finansmanı vergi mükelleflerince karşılanan bir sigorta poliçesi işlevi görerek yerli ve elektrik tabanlı enerji teknolojilerine geçişi engelliyor."

"GELECEKTE YAŞANABİLECEK KRİZLERDE ENERJİ TASARRUFU TEŞVİK EDİLMELİ"

Uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek olası krizlerde yardım önlemlerinin öncelikle enerji tasarrufunu teşvik edecek mekanizmaları içermesi gerektiğine dikkati çekti.

Ifo araştırmacısı Andreas Peichl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna'daki savaşın tetiklediği enerji krizinde Almanya, toplamda 187 milyar avroya varan kaynak sağladı. Bu tutarın yaklaşık 71 milyar avroluk kısmı petrol ve doğal gaz tüketicilerine yönelik doğrudan yardımlar için ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsünden Matthias Kalkuhl ise "Hükümetlerin benzin, motorin veya gaz üzerindeki vergileri düşürmesi, her şeyden önce yüksek tüketime sahip hane halkı ve işletmelere yarıyor. Bu durum, aynı zamanda aslında tasarrufu teşvik etmesi beklenen fiyat şokunun etkisini de hafifletiyor." uyarısında bulundu.

Kalkuhl, bu tür kriz önlemlerinin ilerleyen süreçte fosil yakıtlara yönelik daha yüksek vergilerle yeniden finanse edilmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enerji kriz
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