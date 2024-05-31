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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 14:27
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Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak belirlendi. Piyasa beklentileri mayısta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6’ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HİZMETLERDE

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet sektörünü yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji ürünleri izledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.

(AA)

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