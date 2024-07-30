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Euro bölgesinin ikinci çeyrek büyüme karnesi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 14:25
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Euro Bölgesi ekonomisi, nisan-haziran döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Euro bölgesinin ikinci çeyrek büyüme karnesi belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. GSYH'de nisan-haziran döneminde yıllık bazdaki artış ise yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Ekonomik büyüme yıllık bazda yüzde 0,7 oldu.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralırken, İsveç ekonomisi yüzde 0,8 ve Macaristan ekonomisi yüzde 0,2 ile küçülen ekonomiler arasında yer aldı.

Euro Bölgesi'nde Fransa ve İspanya'da ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 0,3 ve 0,8 olarak hesaplandı.

İspanya, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte en güçlü performansı gösteren ekonomi oldu. İtalya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,2 büyüdü.

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Euro büyüme
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