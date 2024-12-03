FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Fed aralık ayı için faiz indirimi sinyali verdi!

Fed aralık ayı için faiz indirimi sinyali verdi!

03.12.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti. Waller, "Şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim" sözlerini kullandı.

Fed aralık ayı için faiz indirimi sinyali verdi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen konferansta ekonomik görünüme ilişkin "İndirmek mi Atlamak mı?" başlıklı bir konuşma yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ HAKKINDA KONUŞTU

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

AA-20240918-35668083-35668075-ABD_MERKEZ_BANKASI

Waller, ancak son verilerin enflasyondaki ilerlemenin yüzde 2'nin anlamlı bir şekilde üzerinde bir seviyede durma olasılığını artırdığını kaydetti.

Bu riskin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun ve ekonominin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi toplamak için gelecek toplantıda politika faizini sabit tutmayı düşünmesi gerektiğine dair endişeleri arttırdığına dikkati çeken Waller, şunları belirtti:

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak."

AA-20240918-35668083-35668080-ABD_MERKEZ_BANKASI

ILIMLI BAKILIYOR

Waller, 75 baz puanlık indirimden sonra, politikanın önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğine dair kanıtların güçlü olduğuna ve tekrar indirim yapmanın sadece "fren pedalına o kadar sert basmadıkları" anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Faizlerin daha da düşürülmesini destekleyen bir diğer faktörün de iş gücü piyasasının nihayet dengeye kavuşmuş gibi görünmesi olduğunu belirten Waller, bu dengeyi korumanın hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.
Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
FED faiz kararı
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.