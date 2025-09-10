Fed faiz kararı öncesi piyasalar alarmda: JPMorgan'dan karamsar senaryo

Eylül Ayı FOMC Toplantısı Yaklaşırken, JPMorgan'dan ABD Piyasaları İçin Uyarı Geldi

ABD piyasaları, 2025 yılı boyunca rekor üstüne rekor kırarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ancak bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, Fed'in 17 Eylül'de yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı faiz kararına bağlı. Piyasalar genel olarak bir faiz indirimi beklerken, JPMorgan'dan gelen uyarı yatırımcıları tedirgin etti.

JPMorgan Küresel Piyasa İstihbarat Başkanı Andrew Tyler, mevcut boğa piyasasının durdurulamaz göründüğünü kabul etmekle birlikte, beklenen faiz indiriminin bir 'haberi sat' olayına dönüşebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda, piyasalar zaten beklenen bir gelişmeyi fiyatladığı için, gerçekleştiğinde düşüş yaşanabilir. Tyler, enflasyon, istihdam ve ticaret savaşı gibi risk faktörlerinin de piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa analistleri de Fed'in kararını yakından takip ediyor. Faiz indiriminin boyutu ve gelecekteki faiz politikasına ilişkin sinyaller, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

Fed'in Eylül ayı faiz kararı, ABD piyasaları için dönüm noktası olabilir. JPMorgan'ın karamsar öngörüsü, yatırımcıların dikkatli olmasını ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesini gerektiriyor. Faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde piyasaların nasıl tepki vereceği belirsizliğini korurken, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilemesi ve olası senaryolara hazırlıklı olması önem taşıyor.