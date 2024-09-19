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  4. Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.09.2024 07:18
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Fed faiz kararı açıklandı. 2020 yılından sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, faizleri 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,0 seviyesine çekti. Bu gelişmenin ardından ABD'de büyük bankalar da kredi faizlerini düşürdüler. Karar ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararı dün gece büyük bir heyecan ile bekleniyordu. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye ile birlikte tüm dünya da ABD Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Ve yaklaşık 4,5 yıl aranın ardından Fed faiz kararını değiştirdi. Faizler beklenilen oranda 50 baz puan indirildi.

POWEL: İNDİRİM İÇİN SABIRLI DAVRANDIK

Ardından TSİ 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell kamera karşısına geçti. Paranın Patronu, “Son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldi ve 50 baz puan indirimin doğru olduğuna karar verdik. İndirim için sabırlı davrandık, meyvelerini topluyoruz” ifadelerini kullanarak, indirimler konusunda aceleci olunmayacağı mesajı verdi.

DOLAR (16)

KREDİ FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRDÜLER

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarında hareketlilik arttı. Ancak Fed faiz kararının ardından bir başka değişim ise ABD'de büyük bankalardan geldi. Fed'in yıllar sonra ilk kez faiz indirimine gitmesinin ve federal fon faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,0 seviyesine çekmesinin ardından ABD'nin en büyük bankaları da kredi faizlerini düşürdüler.

BUGÜNDEN GEÇERLİ OLACAK

JPMorgan Chase, kredi faiz oranını bugünden geçerli olmak üzere 50 baz puan indirerek yüzde 8'e çekti. Bank of America da JPmorgan'ı takip ederek faiz oranını yüzde 8'e düşürdü.

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Fed
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