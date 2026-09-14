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Fed için kritik tahmin değişikliği: 4 dev banka aynı noktada buluştu

ABD’nin önde gelen bankaları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına yönelik beklentilerini değiştirdi. JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutche Bank, Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngörürken beyaz saray‘dan faiz artışına karşı mesaj geldi.

Fed için kritik tahmin değişikliği: 4 dev banka aynı noktada buluştu
Sariye Nur Dönmez

Goldman Sachs ve JP Morgan Chase, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin tahminlerini güncelledi. İki banka da Fed’in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.

JP MORGAN İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Daha önce Fed’in aralık ayından faiz artırımına gideceğini öngören JP Morgan tahminini değiştirdi. Banka, Fed’in hem eylül hem de aralık toplantılarında 25’er baz puanlık faiz artışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

JP Morgan ABD Başkekonomisti Michael Feroli, çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıl boyunca yüzde 3’ün üzerinde kaldığına işaret etti.

Fed için kritik tahmin değişikliği: 4 dev banka aynı noktada buluştu 1

Bu görünüm Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşıma konusunda sınırlı ilerleme kaydettiğini ortaya koyduğunu belirten Feroli, yüksek enflasyonun Fed’i eylül ayında faiz artırımına yöneltebileceğini ifade etti.

GOLDMAN SACHS BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Goldman Sachs da daha önce faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki beklentisini değiştirerek Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz arttırımına gideceğini öngördü.

Banka, tahminindeki değişikliğin ekonomik görünümden ziyade finansal piyasalarda oluşan fiyatlamalardan kaynaklandığını belirtti. Goldman Sachs, yatırımcıların büyük bölümünün Fed’den faiz arttırımı beklediğine dikkat çekti.

HSBC DE EYLÜL VE ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Daha önce Fed’in faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemeyen HSBC de tahminlerini revize etti. Banka, Fed’in Eylül ve Aralık 2026 toplantılarında politika faizini 25’er baz puan artıracağını öngörüyor.

Deutsche Bank ise diğer bankalardan daha uzun bir süreyi işaret etti. Banka Fed’in, Eylül ve Aralık 2026’da faiz arttırımına gitmesinin ardından Mart 2027’de de 25 baz puanlık bir artış gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor.

Fed için kritik tahmin değişikliği: 4 dev banka aynı noktada buluştu 2

BEYAZ SARAY’DAN SERT ÇIKIŞ

Dev bankaların art arda faiz artırım beklentilerini açıklamasına karşın Beyaz Saray’dan farklı bir mesaj geldi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kendisinin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz arttırımını gerektirecek bir neden görmediğini söyledi.

Hasset seçim öncesinde Fed’in böyle bir değişikliğe gitmemesinin önemine dikkat çekerken,Trump’ın Fed Başkanı’nın bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtti. Haşşet ayrıca faizlerini mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini ifade etti.

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Fed fed faiz
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