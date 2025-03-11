İngiltere'de perakende satışlar şubatta yüzde 1,1 arttı

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay ülkede perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1,1 büyüme kaydetti. Bu artış, son üç ay ortalaması olan yüzde 2,4'ün altında kaldı ancak son 12 ay ortalama büyümesi olan yüzde 0,8'in üzerinde gerçekleşti.

Şubatta gıda satışları yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, gıda dışı perakende satışlar yatay seyir izledi.

İnternet üzerinden satışlar da bu dönemde yıllık bazda yüzde 1,9 büyüme gösterdi ancak son üç ay ortalaması olan yüzde 5,3'ün oldukça altında kaldı.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, perakende satışların şubatta ılımlı artış gösterdiğini belirterek, internet alışverişlerinde bilgisayar ve elektronik ürün satışlarının yükseldiğini, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle mücevher, saat ve parfüm satışlarının arttığını dile getirdi.

Dickinson, martta sıcaklıkların artmasıyla özellikle giyim kategorisi başta olmak üzere perakende satışların artmasının beklendiğini kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır