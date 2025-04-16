FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. Küresel ekonomik büyüme, ticaret gerilimleri nedeniyle bu yıl yüzde 2,3'e gerileyebilir

Küresel ekonomik büyüme, ticaret gerilimleri nedeniyle bu yıl yüzde 2,3'e gerileyebilir

16.04.2025 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin resesyonist bir gidişatta olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Küresel ekonomik büyüme, ticaret gerilimleri nedeniyle bu yıl yüzde 2,3'e gerileyebilir

UNCTAD, "Ticaret ve Kalkınma Öngörüleri 2025: Belirsizlik Küresel Ekonomik Beklentileri Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı raporunu yayımladı.

Buna göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, bu büyüme oranı dünya ekonomisini resesyon patikasına sokuyor.

Ticaret politikası şokları, finansal dalgalanmalar ve küresel görünümü bozan belirsizliklerdeki artış, ekonomik büyümedeki yavaşlamayı tetikliyor.

Artan gerilimler küresel ticareti etkilerken, son dönemdeki tarife önlemleri tedarik zincirlerini bozarak öngörülebilirliği zayıflatıyor.

Rapora göre, ticaret politikalarındaki belirsizlik tarihi seviyeye ulaştı ve bu durum şimdiden yatırım kararlarının ertelenmesine ve işe alımların azalmasına yol açıyor.

Küresel ekonomideki yavaşlamanın tüm ülkeleri etkileyeceği öngörülürken, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve en kırılgan durumdaki ekonomiler için daha yüksek riskler bulunuyor.

Birçok düşük gelirli ülkenin kötüleşen dış mali koşulları, sürdürülemez borç seviyeleri ve zayıflayan ekonomik büyümesi nedeniyle "mükemmel bir fırtınayla" karşılaşma riski artıyor.

Bu kapsamda UNCTAD, daha güçlü bölgeler ve küresel politika koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra diyalog ve müzakere çağrısında bulunuyor.

UNCTAD verilerine göre, küresel ekonomi geçen yıl yüzde 2,8 büyüdü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
'Yatırımcı güvenli görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkarıyor?'Yatırımcı güvenli görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkarıyor?
Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada! Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!

Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!

'Yatırımcı güvenli görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkarıyor?

'Yatırımcı güvenli görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkarıyor?

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.