Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macron, toplantının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tarafı olduğunu belirtti.

Öte yandan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamaları çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir yıl içinde AB'ye yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,74 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne CAC 40 endeksi hariç pozitif başladı.

ASYO BORSALARI ALIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR

Asya tarafında pozitif bir görünüm izlenirken, Fed'e yönelik faiz indirim iyimserlikleri bölge piyasalarına da taşındı.

Öte yandan, ABD ile Japonya arasında sağlanan anlaşmanın diğer bölge ülkelerine de yayılabileceği ihtimalleri risk iştahını artıran başka bir unsur olarak öne çıktı.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayında yıllık hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede, aynı dönemde öncü endeks 105,9 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 arttı.

YURT İÇİNDE BORSA YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre sınırlı yükseldi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 2,04 yükselirken, yıllık enflasyon 0,57 puan düşüşle yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Aylık bazda gıda ve tütün fiyat artışları ile öne çıkan gruplar oldu. Bu dönemde, gıda fiyatları üzerinde olumsuz hava koşullarının etkisi hissedildi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,1580'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,2530'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

09.00 İngiltere, temmuz ayı perakende satışlar

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, ağustos ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, ağustos ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, ağustos ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, ağustos ayı hazine nakit dengesi

