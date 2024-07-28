Küresel piyasalar gözü Fed kararında!

Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken gelecek hafta gözler, Fed ve BoJ faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Amerikan teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14 ve net karı yüzde 28,6 artış kaydederek beklentileri aşsa da yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi yatırımcıları tedirgin etti.

TESLA'NIN NET KARI DÜŞTÜ

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü. Bilanço tarafında gelecek hafta Microsoft ve Meta Platforms gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşirken Fed'in faiz kararı ve yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor.

Tahvil piyasalarında bu hafta yatırımcıların "bekle-gör" duruşu nedeniyle oynaklık sınırlı kalırken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 10 baz puan azalışla yüzde 4,20'den tamamladı. Dolar endeksi de 104,3'te yatay seyretti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 bin 387 dolara gerilerken gümüşün onsu yüzde 4,4 ile düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

Elektrikli otomobillerin gelecekte daha az bakır kullanabileceğine yönelik haber akışıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyan bir diğer metal olan bakırın libresi yüzde 3,2 değer kaybıyla 4,1 dolara gerilerken Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 2,6 azalışla 79,7 dolardan tamamladı.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta bilanço sezonu, hisse ve sektör bazlı oynaklığa neden olsa da ülkede ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 2,8'le beklentileri aşması, "yumuşak iniş" beklentilerini güçlendirdi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre kişisel tüketim harcamaları, haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların en güçlü başkan adayı konumunda bulunuyor.

Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından anketlerde Trump'ın büyük oranda favori konumuna yerleşmesi, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Analistler, Trump'ın ABD'deki anketlerde hala önde olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta Nasdaq endeksi yüzde 2,08 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken Dow Jones endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı New York Fed tüketici güven endeksi ile JOLTS açık iş sayısı, çarşamba Fed'in faiz kararı ve ADP özel sektör istihdamı, perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile cuma istihdam raporu, fabrika siparişleri kişisel gelir ve dayanıklı tüketim malları siparişleri takip edilecek.

AVRUPA'DA İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA OLACAK

Avrupa borsalarında da geçen hafta karışık bir seyir hakim olurken İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Bankanın gelecek hafta politika faizini sabit tutması beklenirken politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikası için ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, bölgede geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini göstermesi risk iştahını törpülüyor.

Buna göre, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken İngiltere'de imalat sanayi PMI 51,8 ile beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,59 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35 yükselirken İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 geriledi.

29 Temmuz haftasında, salı Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile enflasyon, çarşamba Almanya'da işsizlik ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve cuma bölge genelinde imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Asya'da BoJ'un sürpriz faiz artırım ihtimali devam ediyor

Asya pay piyasalarında satış baskısının geçen hafta derinleştiği görülürken ABD'de Donald Trump'ın tekrar başkan seçilme ihtimalinin ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyabileceği endişesi, risk algısının yükselmesinde etkili oldu.

Asya'da gelecek hafta gözler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) çarşamba günkü faiz kararına çevrilirken bankanın sürpriz bir adımla 10 baz puan faiz artırabileceği ifade ediliyor.

Geçen hafta ülkede açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 49,2'ye inerken hizmet sektörü PMI 53,9'a ve bileşik PMI da 52,6'ya çıktı. Japonya'da hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 3 artışla beklentileri oldukça geride bıraktı.

Buna karşın, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık yüzde 2,2 artarak öngörülerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle dolar/yen paritesi haftalık bazda yüzde 2,3 azalışla 153,8'e geriledi.

Çin tarafında geçen hafta ekonomiyi destekleyici adımlar öne çıkarken Çin Merkez Bankası (PBoC), resesyon endişelerinin öne çıktığı ülkede 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini 10'ar baz puan indirerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e düşürdü.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,98, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,28, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,27 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,07 değer kaybetti.

Gelecek hafta salı Japonya'da işsizlik, çarşamba Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve Japonya'da sanayi üretimi verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE TCMB SÜRPRİZ YAPMADI

Yurt içinde, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilirken banka, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37 değer kaybıyla 10.891,42 puandan tamamlarken dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,24 altında, 32,9456'dan tamamladı.

29 Temmuz haftasında salı tüketici güven endeksi, çarşamba günü dış ticaret istatistikleri ve perşembe imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.