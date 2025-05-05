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Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün verdiği bir röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden almayacağı ifade etti. Tarifeler cephesinde ise müzakerelerden olumlu sonuçlar alınabileceği konusundaki iyimserlikler varlığını korurken, ABD'nin yeni tarife adımları yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Geçen hafta Çin Ticaret Bakanlığının, üst düzey ABD yetkililerinin yakın zamanda "ilgili taraflar aracılığıyla birçok kez" iletişime geçtiğini ve ABD ile olası tarife görüşmelerinin değerlendirildiğini açıklaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemişti.

Trump dün yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi. Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, Hollywood'un adete harap olduğunu ifade ederek, filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istediklerini söyledi.

Analistler, tarifeler konusundaki hızlı haber akışının piyasalarda oynaklığını artırdığını kaydederek, film sektörünü temel alan tarifelerin küresel risk iştahı üzerinde etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Yatırımcıların asıl endişe kaynağının beklenmedik zamanlarda gelen tarife açıklamalarının olduğunu vurgulayan analistler, tedarik ve ticaret alanında şirketlerin sıkıntıya düşmesinin hem sektörel hem de makroekonomik tarafta etkilerinin daha etkili olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından alınacak sinyallerin ABD'de enflasyonla mücadele hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.

Analistler istihdam piyasasındaki sıcaklığın enflasyonist endişeleri artırdığını kaydederek, bankanın tarifeler sebebiyle ortaya çıkan enflasyon çekincelerinin son veriler sonrasında güçlendiği ifade etti.

ABD ENDEKSLERİ TARİFELERDEN ÖNCEKİ SEVİYELERİNE GERİ DÖNDÜ

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,47, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Cuma günü üst üste 9 günü yükselişle tamamlayan S&P 500 endeksi, Kasım 2004'ten bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti. ABD Endeksleri ayrıca Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında gördüğü kayıpları da telafi etti.

ABD tahvillerinde ise satış ağırlıklı seyir 3. iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle haftaya 3 bin 255 dolardan başladı.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,7 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı petrol arzında artış olacağına yönelik haber akışı sonrası haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,9 azalışla 59,3 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gideceğini açıklamıştı.

Kurumsal tarafta, hafta boyunca Palantir, Ford, AMD, Novo Nordisk, Uber ve ARM Holding gibi kendi sektörlerinde öne çıkan şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

Analistler yoğunlaşan bilanço sezonu dolayısıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, finansal sonuçlara ilişkin raporlarda tarifeler sonrası şirketlerin gelecek projeksiyonlarına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

AVRUPA'DA GÖZLER RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA

Avrupa borsalarında ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine yönelik iyimserliklerle cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı bölgenin odağında yer alıyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir ateşkesin her an başlayabileceğine inandığını ve diplomasiye şans tanınması için bunun en az 30 gün sürmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, bu süreçte, Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımların hayata geçirilmesi, ülkesine desteğin sürmesi ve Avrupa'da savunma alanında işbirliğinin ciddi oranda güçlendirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgede bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı da yakından takip edilecek. BoE'nin imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerinin gölgesindeki ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 8 Mayıs'taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif seyirle başlarken, bugün İngiltere'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.

Asya tarafında ise Japonya ve Güney Kore'de Çocuk Bayramı, Çin'de İşçi Bayramı Tatili ve Hong Kong'da Buda'nın Doğum Günü sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi küresel piyasalar
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