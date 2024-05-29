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Küresel piyasalarda ABD enflasyonu ve Fed belirsizliği: Karışık seyrediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 10:43
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Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı tarihe ilişkin endişeler hakim. Piyasalar karışık seyrediyor. Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.

Küresel piyasalarda ABD enflasyonu ve Fed belirsizliği: Karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildi. Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE EYLÜLDE GİTME İHTİMALİ DÜŞTÜ

Tüketici güveninin öngörülerin üzerinde gelmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalarda risk algısının güçlenmesine neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, dün mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri de T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurması sonrası yüzde 18'e yakın değer kazandı.

NVİDİA HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükselişle günü tamamladı.

Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu. Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 4,55'den günü tamamlarken, şu sıralarda da yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,57 seviyesinde seyrediyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 104,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

ALTINDA JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLAMASI

Jeopolitik risklerin devam etmesiyle dün yüzde 0,5 yükselişle günü 2 bin 362 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 358 dolardan alıcı buluyor.

BRENT PETROL YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,7 artışla yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün ABD'de açıklanacak ham petrol stokları verisi öncesinde yatay bir seyir izliyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,55 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'NİN HAZİRANDA İNDİRİME GİDECEĞİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ediyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot, politika faizinin daha az kısıtlayıcı seviyelere doğru yavaş hareket edeceğini belirterek, Avro Bölgesi'ndeki dezenflasyon sürecinin giderek daha fazla konsolide hale geldiği için faiz indirimlerine kademeli olarak devam edileceğini öngördüğünü dile getirdi.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentiler dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asypa pay piyaslarında da Çin hariç negatif seyir hakim olurken, Japonya'da tüketici güveninin 36,2 ile öngörülerin altında kalması söz konusu negatif seyirde etkili oldu.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) makroekonomik veri takvimini yakından takip ettiğini belirterek, bugünkü verilerin para politikasını daha kısıtlayıcı bölgeye taşımak isteyen bankanın politika alanını daralttığını bildirdi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), güçlü ilk çeyrek verileri ve son dönemde uygulanan politikaların etkisiyle Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yükselttiklerini duyurdu. Bu durum bölgedeki satış baskısına karşın Çin piyasalarındaki negatif seyri törpüledi.

Avustralya'da ise TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 artışla piyasa beklentilerini aşması Avustralya Merkez Bankasının faiz indirimine gitme ihtimalinin ötelenmesine neden oluyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

BORSA İSTANBUL ARTIŞLA KAPADI

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 10.677,49 puandan tamamladı.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,2385'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2300 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya’da GfK tüketici güven endeksi ve öncü TÜFE, ABD’de Fed’in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

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Fed Enflasyon küresel piyasalar abd
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