Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Fed dün toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtildi.

Analistler, toplantı tutanaklarında enflasyon vurgusunun dikkati çektiğini belirterek, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed yetkililerine yönelik açıklamalarını sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise sorulan bazı sorular nedeniyle istifa etmeye niyeti olmadığını bildirdi.

PAY PİYASALARINDA WALMART BİLANÇOSU TAKİP EDİLECEK

Tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği endişesiyle tüketici güveninin zayıfladığı bir dönemde, Amerikalı tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar başta perakende devi Walmart olmak üzere ABD'li perakende şirketlerinin bilançolarını da yakından takip ediyor.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre bu şirketlerden Target, ikinci çeyrekte satışlarının düştüğünü bildirirken daha önce aşağı yönlü revize ettiği bu yıla ilişkin tahminlerini korudu. Aynı zamanda üst yönetici değişikliğine giden şirketin hisseleri 6,3 değer kaybetti.

TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 2,7 yükselirken, bugün Walmart'ın açıklayacağı bilançosu yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 düşerken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,30'a inerken, yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 yükselişle 3 bin 348 dolara çıkarken, şu sıralarda ise Fed'in toplantı tutanaklarından alınan şahin tonlu görüşlerin etkisiyle yüzde 0,3 azalışla 3 bin 340 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 66,6 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA'DA PMI VERİLERİ YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'nin tarifeleri sonrasında artan ticari belirsizliklerin küresel büyümeye yönelik etkileri önemli risk kaynaklarından olmayı sürdürürken, resesyon endişeleri gölgesindeki Avrupa ekonomisinde başta imalat sanayi olmak üzere aktivite verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün açıklanacak PMI verileri ve Avro Bölgesi'ndeki tüketici güveni verisinden alınacak sinyallerin yatırımcı tercihleri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,60 gerildi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Fed'in toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu mesajlar ve ABD'li teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir bölge endekslerinde risk iştahını törpülüyor.

ABD'li teknoloji şirketlerinin hisseleri bilanço sezonunda yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonlarıyla bir süredir satıcılı bir seyir izlerken, söz konusu seyir bölge endekslerindeki hisselere de taşındı.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören yarı iletken üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 2,9, Tokyo Electron'un hisseleri ise yüzde 2,4 kayıpla işlem görüyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,9 ile bir önceki veri dönemine göre yükselirken, sektörde genişlemeye işaret eden eşik değer olan 50'nin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düştü.

BIST 100 ENDEKSİ BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi dün gün içi işlemlerde 11.157,25 puanla bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Endeks 18 Temmuz 2024'te en yüksek seviyesi olan 11.252,11 puana çıkmıştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 artışla 12.490,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,9070'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9310'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

