Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının piyasaların geneline yayıldığı görülürken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Dün açıklanan veriler iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa soğuduğuna işaret ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağına yönelik beklentiler yüzde 49'a çıkarak en güçlü ihtimal haline gelirken, bu durum Fed'in 3 faiz indirimi yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Öte yandan, bilanço sezonu hisse ve sektör bazlı oynaklığa neden olmaya devam ediyor.

Dün bilançosunu açıklayan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) geliri ve karı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik talebin artmaya devam etmesiyle ikinci çeyrekte beklentileri aştı.

İyi gelen finansal sonuçları sonrası TSMC'nin hisseleri yüzde 0,36 artarken, diğer çip şirketlerinin hisselerinde de toparlanma görüldü. Çarşamba günü sert düşüş kaydeden Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 2,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.

Tahvil piyasalarında oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20'den, dolar endeksi ise 104,2'den günü tamamladı.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Altının ons fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 2 bin 423 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili ise 83,7 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,7, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,29 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında satış baskısının devam ettiği görülürken, ABD ile Çin arasındaki olası bir gerilim tedirginliğe sebep olmaya devam ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8'le beklentilerin altında gerçekleşirken, bu durum, Japonya merkez Bankasının (BoJ) politika alanını daraltabileceği endişesiyle dolar/yen paritesinin yeniden 158 seviyesine yaklaşmasında etkili oldu.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 157,8 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 geriledi.

Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.252,11 puana çıkardı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0801'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,1160 seviyesinden işlem görüyor.

MOODY'S TÜRKİYE KARARINI AÇIKLAYACAK

Bununla birlikte, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

(AA)