New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 40.227,59 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.528,75 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.366,13 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ay başında açıkladığı karşılıklı tarifeler sonrasında gördüğü sert kayıpların ardından geçen hafta yükseliş kaydeden pay piyasalarında, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Trump geçen hafta, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtmişti.

Başka bir açıklamasında da Trump, Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini söylemişti.

Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını yalanlamıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün Çin'in ABD'nin onlara sattığından çok daha fazla kendilerine mal sattığını ve yüksek tarifelerin sürdürülemez olduğunu ifade ederek, bu nedenle iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğuna inandığını söyledi.

Bessent ayrıca, yapılacak ilk anlaşmalardan birinin Hindistan ile olabileceğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de Bessent'in yarın tarifelere dair brifing vereceğini açıkladı.

Tüm ekibin ticaret anlaşmalarını tamamlamak üzere 7 gün 24 saat çalıştığına dikkati çeken Leavitt, bu hafta ticaret anlaşmaları hakkında daha fazla şey duyulacağını dile getirdi.

Leavitt, İngiltere ile ticaret görüşmelerinin çok olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Analistler, tarifeler konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret ederek, yatırımcıların ticaret anlaşması müzakerelerinde ilerleme beklediklerini kaydetti.

Ülke ekonomisinin performansına dair ipuçları için Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bu hafta yayımlayacağı bilançoların takip edileceğini anlatan analistler, ilk çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini ve nisan ayına dair istihdam raporunun da yatırımcılarca beklendiğini vurguladı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır