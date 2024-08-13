Parayı parayla sattılar! Yüzlerce banknot için sıraya girdiler: Değerinin tam 11 katı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Haziran 2024'te, Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunmuştu. Düşük seri numarasına sahip yüzlerce yeni banknot, açık artırmalarda da satışa çıktı.

BBC'nin haberine göre İngiltere'de düzenlenen bir dizi açık artırmada, nominal değeri 78 bin 430 sterlin olan banknotlar, 914 bin 127 dolara, yani yaklaşık 11 kat fazlasına satıldı.

Örneğin HB01 000002 seri numaralı tek bir 10 sterlinlik banknot, 17 bin sterline alıcı buldu. Bir diğer satışta ise yüzey değeri 2 bin sterlin olan 40 adet birbirine bağlı 50 sterlinlik banknotlar, 26 bin sterlin (1 milyon 117 bin 602 TL) karşılığında satıldı. Bu, İngiltere Merkez Bankası'nın düzenlediği herhangi bir açık artırmada elde edilen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAK

Açık artırmaların ardından elde edilen gelir, İngiltere Merkez Bankası tarafından seçilen 10 hayır kurumuna eşit olarak dağıtılacak. Bu kurumlar arasında Childhood Trust, The Trussell Trust, Shout, Carers UK, Demelza, WWF-UK, The Brain Tumour Charity, London’s Air Ambulance Charity, Child Bereavement UK ve Samaritans yer alıyor.

'OLAĞANÜSTÜ MİKTAR' VURGUSU

İngiltere Merkez Bankası'nın baş veznedarı Sarah John, elde edilen olağanüstü miktardan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu, İngiltere Merkez Bankası banknotlarında monarkın değiştiği ilk olay olarak kaydedildi.

Nakit kullanımının azaldığı bir dönemde, yaşam maliyeti krizinin etkisiyle günlük harcamalarını nakitle yapanların sayısı son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında ise postanelerde işlem gören nakit miktarı rekor kırarak 3.77 milyar sterlin oldu. Öte yandan HSBC, 2026 yılına kadar yeni şube kapatma duyurusu yapmayacağını taahhüt etti.