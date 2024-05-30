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Piyasalar odaklanmıştı! Beklentilerin altında kaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 15:40
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Küresel piyasaların odaklandığı ABD ekonomisi büyüme rakamları açıklandı.

Piyasalar odaklanmıştı! Beklentilerin altında kaldı

ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

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abd büyüme piyasa
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