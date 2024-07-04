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Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletecek

04.07.2024 14:03
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Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital rubleye yönelik yoğun talep gördüklerini belirterek, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceklerini söyledi.

Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletecek

Skorobogatova, St. Petersburg’ta düzenlenen "Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi"nde dijital ruble sürecine ilişkin konuştu.

Dijital rubleye yönelik geliştirmeleri yılın ikinci yarısında ve 2025’te hızlandıracaklarına işaret eden Skorobogatova, "Dijital rubleyi kullanmak isteyen, projenin tüm bankalara ve çok sayıda katılımcıya genişletilmesini talep eden çok sayıda başvuru alıyoruz." dedi.

Skorobogatova, "Bu nedenle, 1 Eylül’den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceğiz ve daha fazla banka projeye dahil olacak." ifadesini kullandı.

Rusya, 2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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Rus Rublesi
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