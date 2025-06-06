FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü!

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20’ye indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde azalmaya devam ettiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü!

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20’ye indirdi. İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceği ifade edildi. Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4’e düşeceği belirtildi.

RUSYA'NIN ENFLASYON İLE MÜCADELESİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti. Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Banka son faiz indirimini Eylül 2022'de yapmıştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Rusya faiz Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

Memur ve emeklinin Temmuz zammını açıkladı

Memur ve emeklinin Temmuz zammını açıkladı

Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak!

Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak!

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.