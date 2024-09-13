Rusya politika faizini yükseltti

Rusya Merkez Bankası'ndan piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı geldi.

Banka politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 18 seviyesinde korunması yönündeydi.

Bloomberg anketine katılan sadece üç ekonomist 100 baz puanlık artış bekliyordu.

Banka politika faizini artırırken, önümüzdeki toplantı için de ilave sıkılaşmaya açık olduğu sinyalini verdi.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon Ağustos'ta ilk kez gerilemişti. Temmuz ayındaki yüzde 9,13 olarak açıklanan enflasyon Ağustos ayında yüzde 9,05'e düşmüştü.

Banka için önemli bir gösterge olan hane halkı enflasyon beklentileri artmaya devam ederek geçen ay yüzde 12,9'a ulaşmıştı. İş dünyasının beklentileri de yükselirken kurumsal krediler henüz soğuma belirtileri göstermemişti.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır