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Şirketlerin iflası artıyor! Başvuru üzerine başvuru

16.08.2024 17:04
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2024'ün ikinci çeyreğinde şirketlerin iflasa başvuruları arttı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, birinci çeyreğe göre iflas başvuruları yüzde 3,1 oranında arttı.

Şirketlerin iflası artıyor! Başvuru üzerine başvuru

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

Verilere göre, ikinci çeyrekte AB ülkelerinde şirket iflasları, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 3,1 yükseldi.

EN FAZLA İFLAS İNŞAATTA OLDU

İkinci çeyrekte faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 3,8 ile inşaat, yüzde 2,6 ile finansal işlemler, yüzde 2,4 ile ticaret ve yüzde 1,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları da bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 geriledi.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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iflas Euro
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