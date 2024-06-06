SON DAKİKA: 5 yıl sonra ilk: Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB), Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla 6 Haziran'da gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü.

AMB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

Bu, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçti. Mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim oldu.

Fed, ABD’de enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı mesajını verirken AMB’nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceği öngörülüyor. AMB’nin faiz oranlarını 25’er baz puan düşürmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki fark da açılmış olacak.

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

AMB Başkanı Christine Lagarde liderliğindeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed’den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurgulamıştı. 31 Mayıs’ta açıklanan veriler, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarının Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentileri aştığını ortaya koydu.

Bloomberg Economics, Haziran ayında AMB’den 25 baz puanlık bir indirim beklemiş ve Temmuz ayında faizin sabit bırakılmasının ardından Eylül, Ekim ve Aralık aylarında aynı büyüklükte daha fazla indirim öngördüklerini açıklamıştı.

Ancak, Lagarde, 20 Mart’ta AMB’nin muhtemelen Haziran 2024’te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve AMB Yönetim Kurulu üyesi Joachim Nagel ise Mart’ta Euro Bölgesi'nde enflasyonun inatçı olabileceğini ifade ederek, AMB’nin Haziran’da faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söylemişti.

Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan AMB’nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.

