Son dakika... Beklenen veri açıklandı! ABD'de eylül ayı enflasyon oranı belli oldu

Fed'den geçtiğimiz ay beklentiler üzerine faiz indirimi gerçekleşmişti. 2020 yılından berin faiz indirimi yapmayan Fed, 50 baz puan indirim yaparak 5.50'den yüzde 5'e indirdi.

ABD'de de bugün açıklanan enflasyon oranını piyasalar heyecanla bekliyordu. Amerika'da enflasyonun açıklanması sonrası piyasalarda bir hareketlilik yaşanacağı düşünülüyor.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜSTÜNDE GELMİŞTİ

Eylül ayında faiz indirimi kararı veren Fed'in Tarım Dışı istihdam verilerinin piyasaların beklentisinin üstünde gelmesi ile bir sonraki faiz indiriminin Kasım ayında olabileceği konuşulmaya başlandı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkıyordu.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyordu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Ağustos ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 2,3 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verisi ise yüzde 2,4 olarak duyurularak beklentilerin üstünde bir enflasyon gerçekleşti.