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  4. SON DAKİKA: Piyasaları şaşırtmadı! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA: Piyasaları şaşırtmadı! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.07.2024 15:23
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

SON DAKİKA: Piyasaları şaşırtmadı! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz kararı ecb
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