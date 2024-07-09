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SON DAKİKA: Tüm dünyanın gözü onun konuşmasındaydı! Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 17:13
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Son dakika haberi... Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapıyor. Altın, dolar, borsa... Küresel piyasaların gözü bu açıklamadaydı. Powell'dan faiz indirimine ilişkin açıklama geldi. Powell, "Olası yön, doğru zamanda politikayı gevşetmeye başlamamızdır. Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil" diye konuştu.

SON DAKİKA: Tüm dünyanın gözü onun konuşmasındaydı! Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

Son dakika: Küresel piyasaların merakla beklediği açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan geldi. Powell, "Politika faiz indirimi sürdürülebilir yüzde 2 hedefini ulaşana kadar uygun değil. 1. çeyrek verileri, enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor" dedi.

Foreks'te yer alan habere göre, Powell, "Kısıtlamaların çok geç veya çok az azaltılması ekonomiyi ve iş piyasasını zayıflatabilir. İş gücü piyasası koşulları güçlü kalırken soğudu ve aşırı ısınmadı. Enflasyona ilişkin son aylık okumalar mütevazı ilerleme gösteriyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.

"Enflasyonda ilk çeyrek verileri büyük güveni desteklemiyor"
Birinci çeyrek verileri enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz.

"EKONOMİ SAĞLAM HIZLA BÜYÜYOR"

ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede.

Para politikası eylemlerimize ABD halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

"KISITLAYICI POLİTİKA ENFLASYONU BASKILIYOR"

Mayıs ayı toplantımızda daha önce açıklanan planlara uygun olarak haziran ayından itibaren bilanço akisinin yavaşlatılmasına karar verdik. Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor.

Komite, gelen verileri ve bunların değişen görünüm, risk dengesi ve uygun para politikası yolu üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirme uygulamasına devam edecek."


Express


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Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar faiz indirimi fed başkanı
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