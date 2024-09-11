Teknoloji sektörünün devi küçülmeye gidiyor... Samsung çalışanlarını işten çıkarmayı planlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in dünya genelindeki departmanlarının bazılarındaki çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Konu ile ilgili, doğrudan bilgi sahibi olan üç kaynağın Reuters'a bilgi aktardığı ifade edildi. Kaynaklardan ikisi, Samsung'un dünya genelindeki iştiraklerine satış ve pazarlama personelini yaklaşık yüzde 15, idari personeli ise yüzde 30 azaltma talimatı verdiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, planın bu yılın sonuna kadar uygulanacağını ve Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki çalışanları etkileyeceğini belirtti. Konuya yakın diğer 6 kişi de Samsung'un dünya genelindeki çalışanlarını işten çıkarmayı planladığını doğruladı.

Kaç kişinin işten çıkarılacağı ve en çok hangi ülke ve birimlerinin etkileneceği ise net bir şekilde paylaşılmadı.

'RUTİN AYARLAMA'

Samsung yaptığı açıklamada, Güney Kore dışındaki faaliyetlerde yapılan istihdam ayarlamalarının rutin olduğunu ve verimliliği artırmayı amaçladığını açıkladı. Planlarına yönelik belirli bir hedef olmadığını belirten şirket, söz konusu planların üretim personelini etkilemediğini de ifade etti.

Samsung'un son sürdürülebilirlik raporuna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam 267 bin 800 çalışanı bulunuyor ve bunların yarısından fazlası, yani 147 bin çalışanı Güney Kore dışında bulunuyor.