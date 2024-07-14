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Ticaret diplomasisi buluşuyor: Bakan Bolat G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 11:10
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Ticaret diplomasisinin zirvesini bir araya getirecek toplantıda, "küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" teması altında, dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yolları, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ile riskler ele alınacak.

Ticaret diplomasisi buluşuyor: Bakan Bolat G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 16 Temmuz Salı günü İtalya'ya gidecek. İtalya’nın Villa San Giovanni kasabasında gerçekleştirilecek toplantıya, G7 ülkeleri (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada) ve Avrupa Birliği ile davetli olarak Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'ın ticaret bakanları, üst düzey hükümet görevlileri, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD genel direktörleri ile G7 ülkeleri iş dünyası çatı kuruluşu (B7) temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, arz sıkıntıları ve enflasyonist baskıların etkilerinin son yıllarda giderek artan şekilde yaşandığı küresel konjonktürde ticaret diplomasisinin zirvesini bir araya getirecek toplantıda, "küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" temasıyla dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yolları, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik işbirlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve riskler ele alınacak.

Ayrıca Bakan Bolat'ın, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada başta olmak üzere katılımcı ülkelerden muhatapları ve uluslararası örgüt yöneticileriyle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile çok taraflı ticaret sisteminin gündemindeki konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

7 BÜYÜK EKONOMİ 1973'TEN BERİ BİR ARAYA GELİYOR

Dünyanın sanayileşmiş yedi büyük ekonomisini bir araya getiren G7 forumu, 1973'ten bu yana dünya ekonomisinin gündemindeki konulara yön veren en önemli uluslararası istişare platformları arasında yer alıyor.

Küresel ekonominin yaklaşık yüzde 50'sini temsil eden G7 ekonomileri, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Bu sene, 13-15 Haziran'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne, ev sahibi İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlamıştı.

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
ticaret ömer bolat
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