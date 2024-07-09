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Tüm dünyanın gözü onda! Küresel piyasalar Powell öncesi temkinli seyrediyor

09.07.2024 09:39
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Tüm dünyanın gözü onda! Küresel piyasalar Powell öncesi temkinli seyrediyor

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Analistler, ABD ekonomisinde makroekonomik verilerin yavaşlamanın devam ettiğine işaret ettiğini ancak Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda hala temkinli duruşlarını koruduklarını kaydederek, Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını güçlendirebileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e gerilerken, Fed'in yayımladığı verilere göre ülkede tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Powell'ın konuşması öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 78 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 98 ile fiyatlanıyor.

Analistler, Powell'ın güvercin mesajlar vermesi durumunda döviz ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybedebileceğini ifade ederek, pay piyasalarında da risk iştahının artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,4 azalışla günü 2 bin 359 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 367 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dün yüzde 0,2 değer kaybıyla 85,2 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 18.403,74 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 5.572,85 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,08 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün İtalya hariç negatif bir seyir hakim olurken, Fransa'da düzenlenen seçimlerde sol ittifakın galibiyeti sonrası temkinli seyrin devam ettiği göze çarpıyor.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, Macron'un ittifakı ikinci olmuştu. İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti.

Analistler, aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği ve seçimin 2. turunda, hiçbir ittifakın Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadığını anımsatarak, söz konusu durumun yatırımcıların temkinli davranmalarında etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0826'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında da karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil alımını ne zaman ve ne kadar azaltacağı konusunda haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanlarının yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle 3 günlük grevine devam etmesine karşın şirketin yüzde 0,2 artıda olması dikkati çekti.

Hyundai Motor'un ise işçi sendikasıyla geçici bir ücret anlaşması yaparak grevi önlediğine yönelik haber akışının ardından firmanın hisse fiyatı yüzde 3,3 değer kaybetti.

Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyelerine yakın seyri devam ederken, yatırımcılar Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı adımları yakından takip ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 10.864,08 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,6765'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,7030 seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıca, dün dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dev yatırıma ilişkin imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, elektrikli araç üreticisi Çin menşeli BYD firmasının Türkiye'ye yapacağı yatırımın orta vadede ihracata ciddi katkılar sunmasını ve cari açığı daha da düşürmesini beklediklerini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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