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Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 15:20
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Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gana'ya geçen yıl dışarıdan yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada

Gana Yatırım Teşvik Merkezi (GIPC), ülkedeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar"a ilişkin 2023 yılı verilerini açıkladı. Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada yer aldı.

Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Gana'ya toplam 649,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımların 2022 yılına göre yüzde 55 azaldığı belirtildi.

Çin, 211,89 milyon dolarlık yatırım ve 31 projeyle ilk sırada yer alırken, onu 173,27 milyon dolarlık yatırım ve 4 projeyle Türkiye ile 77,93 milyon dolarlık yatırımla Hindistan izledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gana Türkiye yatırım
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