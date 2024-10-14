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Yapay zeka yüzlerce insanı işsiz bıraktı... TikTok açıklama yaptı: "Uygunsuz içeriklerin %80'ini otomatik teknolojilerle kaldırıyoruz"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.10.2024 11:57
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Yapay zekanın hayatın her noktasına entegre olması ile beraber insanların yapacakları işleri de üstlenmeye başladı. Büyük şirketlerin yapay zeka ile iş paylaşımını yaptığı bu süreçte Çinli sosyal medya mecrası TikTok, otomatik teknolojileri son sürat kullanıyor. Şirketinde büyük bir yer edinen yapay zeka nedeniyle TikTok, yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Yapay zeka yüzlerce insanı işsiz bıraktı... TikTok açıklama yaptı: "Uygunsuz içeriklerin %80'ini otomatik teknolojilerle kaldırıyoruz"

TikTok yapay zeka ile entegre bir şekilde büyüyorken çalışanlarını da işten çıkarmaya başladı. İçeriklerin denetlendiği departmanda otomatik teknolojileri kullanmaya başlatan dev firma, Malezya'daki çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

TikTok Sözcüsünün yaptığı açıklamada, ""Bu değişiklikleri küresel içerik denetleme modelimizi güçlendirmek için yapıyoruz. 2024 yılında güvenlik alanına dünya çapında 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda uygunsuz içeriklerin %80'ini otomatik teknolojilerle kaldırıyoruz ve bu sistemleri sürekli geliştiriyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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2023 YILINDA DA İŞTEN ÇIKARMIŞTI!

2023 yılında TikTok, farklı ülkelerde işten çıkarmalara gitmişti. Nisan ayında İrlanda’da 250’den fazla çalışan, Mayıs ayında ise operasyon ve pazarlama ekiplerinden 1.000 çalışan bu süreçten etkilendi. Ocak ayında da satış ve reklam bölümlerinden 60 çalışanla yolları ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok yapay zeka
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