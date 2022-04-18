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MA (Hareketli Ortalama) nedir? MA nasıl yorumlanır, kaç günlük olmalıdır?

18.04.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moving Average (MA), teknik analizde oldukça popülerdir. Bir varlığın belirli süre içinde ortalama kapanış fiyatını hesaplayan göstergedir. Hareketli ortalama (MA) yapılırken, yatırımcılar geçmiş fiyat verilerinden ortalama değer çıkarır. Bu noktada MA, yatırımcıların piyasanın gidişatı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Tahmin aracı olarak kullanılmayan MA İndikatör'ün onaylama ve analiz konusunda önem taşıdığını bilmek gerekir.

MA (Hareketli Ortalama) nedir? MA nasıl yorumlanır, kaç günlük olmalıdır?

İçindekiler

  • MA Nedir?
  • MA Nasıl Yorumlanır?
  • MA Kaç Günlük Olmalı?
  • MA İndikatör Nedir?

Moving Average kasıltılmış hali ile MA, teknik analizde oldukça popülerdir. Türkçe karşılığı hareketli ortalama olan MA, bir varlığın belirli süre içinde ortalama kapanış fiyatını hesaplayan göstergeye verilen addır.

MA Nedir?

MA, basit hareketli ortalama (Simple Moving Average, SMA) olarak ifade edilir. Hareketli ortalama sayesinde yatırımcılar geçmiş fiyat verilerinden ortalama değer çıkarır ve piyasanın gidişatı hakkında fikir sahibi olur. Bunun neticesinde de yatırımcılar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kaynaklı riskleri büyük oranda azaltmış olur. Hareketli ortalama, yeni veriler geldikçe güncellenen fiyatlarla hareket ettiği için yani sabit bir gösterge olmadığı için “hareketli” olarak tabir edilmiştir.

MA, kripto para piyasasında da yaygın olarak kullanılır. Böylece varlıkların destek ve direnç seviyeleri belirlenir ve trend hakkında fikir alınır.

MA Nasıl Yorumlanır?

MA, geçmiş fiyat verilerine dayalı olduğu için gecikmeli bir gösterge olarak kabul edilir. Hareketli ortalama göstergesi uzun süreli değerlendirildiğinde gecikme de bir o kadar uzun bir zaman dilimi içinde görülür. Farklı bir ifade ile teknik analizde en çok tercih edilen iki gösterge olan 200 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalamaya göre çok daha uzun süreli hareket eder ve mevcut trendi daha gecikmeli olarak yansıtır.

MA Kaç Günlük Olmalı?

Geleneksel piyasalarda en sık, 50, 100 ve 200 günlük MA’lara rastlanır. Hisse ticareti yapan yatırımcılar 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları dikkatle takip ederler. Bu günlerin üstünde ya da altında olan her hareketi bir de kesişmeler takip ediyorsa içinde bulunulan sürecin önemli ticaret sinyalleri verdiği düşünülür.

Aynı durum kripto para piyasası için de geçerlidir. Ancak, 7/24 hareketli piyasa gereği MA ayarları ve ticaret stratejileri yatırımcının profiline göre farklı olabilir.

MA İndikatör Nedir?

Hareketli Ortalama, bir gecikme indikatörü olarak çalıştığı ve daha önce gerçekleşmiş olan olaylara tepki gösterdiği için, tahmin göstergesi olarak kullanılmaz. Temelde onaylama ve analiz için kullanılan yorumlayıcı bir gösterge türüdür.

Hareketli Ortalamalar, Bollinger Bantları ve MACD gibi en çok bilinen diğer teknik analiz araçlarının temelini oluşturur. Aynı temel önceliği olan ve değişkenlik ekleyen bir kaç adet farklı Hareketli Ortalama çeşidi vardır. Bunlar içinde; Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) en çok bilinenlerdir.

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