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Hareketli ortalama maliyet yöntemi nedir? Hareketli ortalama maliyet yöntemi nasıl hesaplanır, çeşitleri nelerdir?

18.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stoklara yeni bir ham madde ve malzeme girişi olur ve sonrasında yeni bir ağırlıklı ortalama maliyeti hesaplaması yapılır. Bu işlem hareketli ortalama maliyet hesaplaması ile mümkündür. Bu noktada da hareketli ortalama maliyet yönteminin nasıl hesaplandığını bilmek ve ortalama maaliyet yöntemi çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Hareketli ortalama maliyet yöntemi nedir? Hareketli ortalama maliyet yöntemi nasıl hesaplanır, çeşitleri nelerdir?

İçindekiler

  • Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi Nedir?
  • Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi Nasıl Hesaplanır?
  • Ortalama Maliyet Yöntemi Çeşitleri Nelerdir?

Hareketli ortalama, satın alma maliyetinin değiştiği durumlarda stok çıkışındaki maliyetlerin değişmediği ve ortalama maliyet ilkesini temel alan kalıcı maliyet yöntemine verilen addır. Aradaki fark aktif hale getirilir ve orantısal bir hesaplamaya dayandırılır. Geriye kalan tutar da gider olarak açıklanır.

Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi Nedir?

Hareketli ortalama maliyet yöntemi, ürünlerde stok kapatmaları ve stok işaretlemeleri desteklenmediği maliyet yöntemidir. Bu maliyet yönteminde stok kapanışı, stok model grubundaki hareketli ortalamaya sahip ürünleri etkilemez. Hareketler kendi içinde herhangi bir kapatma yapmaz.

Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi Nasıl Hesaplanır?

Stoklara yeni bir ham madde ve malzeme girişi olduktan sonra yeni bir ağırlıklı ortalama maliyeti hesaplaması yapılması gerekir.

Üretime geçilen ve stoklarda kalan ham madde ve malzemelerle ilgili de en son hesaplanan ortalama maliyet önemsenir. İşletme, tüm kayıtlarını sürekli envanter yöntemine göre oluşturarak hareketli ortalama maliyet yöntemi hesaplama yapabilir. Mal alımları birim maliyeti değiştirir ancak mal satışları stok birim maliyetlerini değiştirmez.

Ortalama Maliyet Yöntemi Çeşitleri Nelerdir?

Ortalama maliyet yöntemi çeşitleri;

  • Basit ortalama maliyeti,
  • Ağırlıklı ortalama maliyeti ve
  • Hareketli ağırlıklı ortalama maliyeti olmak üzere üç çeşittir.

Fiili maliyete en uygun maliyet yöntemi araştırıldığında tek bir yöntemden bahsedilmez. Maliyet bedelinin tespit edileceği emtia, tercih edilen yöntemi belirler.

Ortalama maliyet yöntemi çeşitleri ve tanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Basit ortalama maliyet: Yıl içinde satın alınan bir malın birim alış fiyatının toplandığı sipariş sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan maliyettir.

  • Ağırlıklı ortalama maliyet: Satın alınan mal miktarı önemlidir. Satın alınan mala ait miktar ile birim fiyat çarpılır. Miktarlara göre ağırlık verilir. Mal miktarı ile birim fiyat çarpılır. Bu çarpım sonucu ortaya çıkan mal alış değerleri toplamı, alınan toplam mal miktarına bölünür. Bunun sonucunda ağırlıklı ortalama maliyet rakamı elde edilir.

  • Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet: Bu hesaplama türünde her yeni alış ve satış işleminde işletmede yer alan mal mevcutlarının ortalama birim maliyeti hesaplanır. Bunun sonucu olarak, her yeni işlemde mevcut mal stoklarının maliyet değeri ve satılan malın ortalama birim maliyeti ve toplam maliyet değeri ortaya çıkmış olur.
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