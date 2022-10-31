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Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemi nedir?

31.10.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Security Settlement System ya da diğer adı ile Kıymetler Mutabakat Sistemi, üç ya da daha fazla sayıda katılımcı arasındaki ortak kurallara sahip olan bir sistemdir. Katılımcıların arasındaki transfer işlemlerinden kaynaklı olan menkul kıymetlerin aktarımlarının gerçekleşmesi için yapılır.

Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemi nedir?

Menkul kıymetler mutabakat sistemi, en az üç katılımcı ile gerçekleştirilen transferlerden kaynaklı menkul değerlerin aktarımını yapabilmek için gerçekleştirilen her türlü mutabakat ya da takas işlemleri hakkında gerekli olan alt yapıyı sağlamaya yarar.

Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemi Nedir?

Taşınabilir her türlü mal anlamına gelen menkul değerin, üçten fazla katılımcı arasında transferi sağlanır. Bu transfer işlemi sırasında bazı takas ve mutabakat işlemleri gerekli olur. Menkul kıymet mutabakat sistemi de bu işlemler için gereken tüm alt yapıyı sunan bir sistemdir. Belirlenen ortak kurallar doğrultusunda uygulanır.

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