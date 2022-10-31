Menkul kıymetler mutabakat sistemi, en az üç katılımcı ile gerçekleştirilen transferlerden kaynaklı menkul değerlerin aktarımını yapabilmek için gerçekleştirilen her türlü mutabakat ya da takas işlemleri hakkında gerekli olan alt yapıyı sağlamaya yarar.

Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemi Nedir?

Taşınabilir her türlü mal anlamına gelen menkul değerin, üçten fazla katılımcı arasında transferi sağlanır. Bu transfer işlemi sırasında bazı takas ve mutabakat işlemleri gerekli olur. Menkul kıymet mutabakat sistemi de bu işlemler için gereken tüm alt yapıyı sunan bir sistemdir. Belirlenen ortak kurallar doğrultusunda uygulanır.



