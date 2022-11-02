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Merkezi Karşı Taraf nedir?

31.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para piyasalarında işlem gören bir ya da daha fazla sayıda finansal sözleşmelerin tarafları arasında satıcı kişiye ya da kuruma karşı alıcı görevi üstlenilebilir. Bu durumun tam tersi de gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu işlemlerin tamamlanmasını taahhüt etmekle yükümlü olan kuruluş Merkezi Karşı Taraf olarak tanımlanır.

Merkezi Karşı Taraf nedir?

Finansal hem de hukuki durumlar ve sonuçları ile piyasadaki katılımcıların tercih ettiği bir sistemdir. Ayrıca denetleme yapan otoriteler tarafından da uygulanması zorunlu olarak talep edilen alt yapı hizmeti olarak bilinir. Tüm dünyada uzun zamandır uygulanan bir sistemdir.

Merkezi Karşı Taraf Nedir?

Bu konuda yetkili olan kurumun para piyasalarındaki alım satım işlemlerinde, alıcı ve satıcının yerine geçerek işlem yapması işlemi Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’dir. Bu hizmeti veren kuruma Merkezi Karşı Taraf denir. Risk yönetimi için kamusal sorumlulukları üstlenen kurumlardır.

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Anahtar Kelimeler:
alım alım satım

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