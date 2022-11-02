Finansal hem de hukuki durumlar ve sonuçları ile piyasadaki katılımcıların tercih ettiği bir sistemdir. Ayrıca denetleme yapan otoriteler tarafından da uygulanması zorunlu olarak talep edilen alt yapı hizmeti olarak bilinir. Tüm dünyada uzun zamandır uygulanan bir sistemdir.

Merkezi Karşı Taraf Nedir?

Bu konuda yetkili olan kurumun para piyasalarındaki alım satım işlemlerinde, alıcı ve satıcının yerine geçerek işlem yapması işlemi Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’dir. Bu hizmeti veren kuruma Merkezi Karşı Taraf denir. Risk yönetimi için kamusal sorumlulukları üstlenen kurumlardır.



